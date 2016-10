Alger renoue avec la mode et la création

Alger sera la capitale méditerranéenne de la mode et brillera sous les feux catwalk. Elle renoue avec la mode et la création. En l'espace de trois jours, Alger sera le carrefour des fashion designers. Cette année, Alger FashionWeek (AFW)se veut le rendez-vous incontournable de la mode. Organisée par Ambassadrice Nouvelle Méditerranée (une agence de communication et d'événementiel qui a pour but de promouvoir l'Algérie à travers l'organisation d'événements, de congrès, de séminaires...), Alger FashionWeek a été initiée pour être une manifestation ouverte sur la créativité artistique. Une seule date: du 13 au 15 octobre 2016. Un lieu unique: le nouvel opéra d'Alger. A cet effet, le comité de préparation de cet événement organise une conférence de presse aujourd'hui à 10h 30 à la salle El Mouggar, Alger, afin de donner les grandes lignes de ce rendez-vous de la mode et de la création.