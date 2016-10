C'est parti pour la 7ème édition du Salon Era

Du 24 au 26 octobre 2016, le Salon international Era sera au rendez-vous de sa 7ème édition, au Centre des conventions d'Oran, pour offrir aux professionnels qui opèrent dans le domaine des énergies renouvelables, le cadre propice qui répond à leurs besoins de communication sur leurs activités et leur savoir-faire. Il s'agira également de la prospection d'opportunités de partenariats. Organisé par Myriade Communication, sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République, Era 2016, 7ème Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable, bénéficie du contexte favorable créé par l'impulsion donnée au programme des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, par le chef de l'Etat qui en a souligné le caractère de priorité nationale. Le Salon Era est accompagné, cette année aussi, de son cycle de conférences avec des communications présentées par des spécialistes, experts et chercheurs, algériens et étrangers, portant sur des thématiques liées aux énergies renouvelables et au développement durable.