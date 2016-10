Abdelwahab Derbal divise les islamistes

La proposition présidentielle de nommer Abdelwahab Derbal à la tête de la Haute instance de surveillance des élections a faussé les calculs de certains chefs de partis islamistes. En effet, des sources proches de la Cltd soutiennent que beaucoup de cadres de cette mouvance voient désormais d'un bon oeil l'instance en question et on parle d'une pétition qui circulerait au sein de l'Alliance de l'Algérie verte pour amener les leaders des trois partis qui la composent à se déterminer positivement par rapport au choix du président de la République. Les mêmes sources affirment qu'en cas d'un éventuel refus d'obtempérer, les signataires de la pétition rendraient leur initiative publique, mettant au défi les Makri et consorts de confectionner des listes électorales assez représentatives pour recueillir les parrainages nécessaires.