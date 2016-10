Le "Mentalist algérien" s'appelle Sid Ahmed

Il s'appelle Sid Ahmed Semrouni, il est jeune, beau et surtout talentueux. Il fait parler de lui sur les réseaux sociaux pour ses talents d'illusionniste, ses vidéos sur YouTube sont de véritables succès et pour cause ses tours sont des plus impressionnants. Sur sa page Facebook, «Semrouni Sid Ahmed, The Ghost Joker», on peut avoir un avant-goût de son talent. Il n'a rien à envier à ceux que l'on a l'habitude de voir à la télévision. Celui qu'on surnomme sur les réseaux sociaux le «Mentalist algérien» est un autodidacte qui continue de développer son art avec l'aide d'autres passionnés comme lui. Il anime souvent des spectacles pour jeunes, mais aussi des fêtes et mariages. Il se produit aussi chaque jeudi soir dans L'Honoré Restaurant - Lounge. Un endroit d'exception pour des spectacles d'exception...