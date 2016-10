On ne communique toujours pas à la Sntf

C'est le maillon faible de la SntF. La communication fait un grand défaut au sein de la Société nationale de transport ferroviaire. Ses agents ne prennent pas la peine d'informer les passagers sur les raisons des retards qui dépassent parfois les deux heures de temps. Dimanche dernier, les passagers ont dû attendre une heure et demie sur le quai sans qu'ils ne soient informés. Pourtant, ce n'est pas sorcier! Des agents sont payés pour le faire, mais en vain. «Ce n'est pas normal, ils prennent les gens pour des moutons, ils nous font attendre des heures sans la moindre information», s'insurge un quinquagénaire qui avait peur de rater son rendez-vous médical. J'ai pris le train pour éviter les bouchons sur l'autoroute et voilà le résultat», se plaint-il au téléphone. Une discussion qui a fait réagir de nombreuses personnes sur place. «Avec les trains, on n'est jamais sûr d'arriver à l'heure», chuchotent les uns et les autres.