OPÉRATION, UN MILLIER DE SUPPORTERS AU NIGERIA

Un groupe de supporters inconditionnels des Verts refuse de baisser les bras et appelle à un sursaut d'orgueil non pas des joueurs de l'Equipe nationale, mais des fans. Rappelant les nombreux faux pas des Fennecs, ce groupe note également que les Verts ont toujours remonté la pente. Ce message vient appuyer une initiative originale intitulée: «Mille supporters au Nigeria.» L'idée est de réunir assez d'argent pour prendre en charge le voyage et le séjour d'un millier de jeunes pour aller supporter l'Equipe nationale au Nigeria. Une page Facebook sera, dit-on, dédiée à l'initiative où des sponsors seront sollicités pour sa réussite. Le seul hic dans cette histoire, c'est qu'on ne saura jamais si c'est sérieux ou tout simplement une autre petite arnaque.