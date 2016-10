Le marché du véhicule d'occasion vaut de l'or

Le nombre de voitures vendues par les particuliers frise le million, chaque année. Avec une moyenne d'un million de dinars pour un véhicule d'occasion, les transactions entre citoyens qui échappent donc à toute taxe, s'élèvent à 1000 milliards de dinars. Convertie, cette somme représente pas moins de 10 milliards de dollars. C'est autant d'argent qui échappe au contrôle de l'État, à supposer que le gouvernement puisse taxer les transactions à hauteur de 10%, cela pourrait renflouer les caisses de l'Etat d'un milliard de dollars par an. C'est loin d'être négligeable et c'est ce qui motive le ministre de l'Industrie et des Mines et les nombreux concessionnaires qui se rendent compte que le marché de l'occasion pèse le double de celui du neuf. De fait, l'Exécutif est un peu pressé de rendre public le cahier des charges, destiné à encadrer cette nouvelle activité. Les concessionnaires quant à eux sont tout aussi pressés et on les comprend.