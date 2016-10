Les bons et les mauvais points de la 4 G

L'introduction de la 4G aura des effets insoupçonnables sur les relations sociales en Algérie, prévoit une étude en préparation. Les chercheurs qui ont planché sur l'impact de la 3G depuis plusieurs mois, s'appuient sur la dynamique enregistrée au niveau des opérateurs de téléphonie mobile. Selon l'un de ces chercheurs qui s'est confié à L'Expression, il y a de très fortes chances à ce que de nouveaux médias fassent leur entrée en Algérie et détrônent les médias traditionnels par le truchement de la 4G. Des Web-télévision et des Web-radio devraient «fleurir» aux quatre coins du pays, dans les deux ou trois prochaines années, note notre interlocuteur. Il conseille aux pouvoirs publics d'encadrer la nouvelle dynamique par des instruments légaux pour éviter une anarchie qui risque d'être plus importante que celle que vit présentement le paysage audiovisuel national.