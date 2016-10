Retraite anticipée: "A quelque chose malheur est bon"

La saignée que vit le système éducatif national avec ces départs massifs à la retraite anticipée n'est pas très mal vue par un certain nombre de pédagogues qui mettent cette attitude sur le compte d'une irresponsabilité de ces enseignants eu égard au contexte sensible que traverse l'école algérienne. La «bonne nouvelle» tient au fait que ces milliers de fonctionnaires qui abandonnent leurs postes seront remplacés par de jeunes recrues qui pourront plus facilement s'adapter à la réforme de l'éducation en cours. Les pédagogues qui tiennent ce discours estiment que si la retraite anticipée était maintenue encore trois ans dans le corps enseignant, cela permettra une évolution qualitative intéressante, pour la simple raison que l'Education nationale sera sérieusement débarrassée de ceux qui ne se sentent pas impliqués par la réforme scolaire et remplacés par une nouvelle génération plus à même de comprendre les objectifs de l'Etat en la matière.