Yanis et Nihad, les nouvelles étoiles du taekwondo algérien

Les deux enfants prodiges du taekwondo à Bouira, sociétaires du club SBB, en l'occurrence Souilah Yanis et sa partenaire Oussadi Nihad viennent de s'illustrer en remportant la Médaille d'or et la Coupe de l'ambassadeur de la Corée du Sud. Ces deux athlètes se sont déjà illustrés au dernier championnat d'Afrique en Egypte en remportant la seconde place dans le poomse ou exhibition des katas à deux, mais aussi une médaille d'or pour le jeune Yanis. Au grand dam de leurs encadreurs, ces deux espoirs du taekwondo national ont raté les Championnats du monde au Pérou pour une histoire de demande de visas, non déposée à temps. Après un stage préparatoire qui a obligé Nihad et Yanis à sacrifier une période de leur scolarité, Nihad passe son BEM cette année, ils ont été renvoyés chez eux parce que les responsables en charge du sport national n'ont pas fait leur travail. Cette négligence n'a pas l'impact du football et est passée sous silence. Elle est infime devant le scandale dénoncé par Makhloufi lors des JO de Rio, les histoires de vestiaires en 1982 et 1986 et lors du match contre le Cameroun dimanche dernier. Les jeunes athlètes de Bouira sont la dernière préoccupation des responsables soucieux de changer chaque année, à coups de milliards, la pelouse du stade olympique. Sous d'autres cieux, des ministres ont démissionné pour moins que ça.