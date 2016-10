Des architectes étrangers hors la loi

C'est la bombe qu'a lâchée la présidente du bureau de l'Ordre des architectes de Constantine (Cnoa), Mme Lamia Djeradi. Cette dernière révèle que des architectes étrangers viennent travailler en Algérie avec un simple visa touristique et sans passer par l'agrément du Conseil national de l'Ordre des architectes. «Ils ne sont nullement inquiétés. Ils prennent des projets en étude se chiffrant à des dizaines de milliards de centimes et touchent une rémunération dix fois supérieure à celle accordée aux architectes locaux», a-t-elle pesté. Mais ce qui est plus révoltant, affirme cette dame, est que ces architectes étrangers sous-traitent les mêmes projets qu'ils obtiennent avec leurs collègues algériens, en leur accordant une rémunération meilleure que celle accordée par les organismes officiels, tout en rapatriant une partie en devises et empochant le reste du pactole.