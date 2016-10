La Commission de la Fonction publique internationale à Alger

Le président de la Commission de la Fonction publique internationale (Cfpi), Kingston Rhodes, a entamé mardi dernier une visite de travail de trois jours en Algérie, à l'invitation du ministère des Affaires étrangères, indique un communiqué du MAE. M.Rhodes s'est entretenu avec le directeur général de la Fonction publique et de la réforme administrative, Belkacem Bouchemal, sur «les moyens devant être mis en place pour engager une coopération entre les institutions algériennes compétentes et la Cfpi», note la même source. M.Rhodes a également écouté des exposés présentés par les différents responsables de la direction générale de la Fonction publique et de la réforme administrative, portant notamment sur «le processus en cours pour la modernisation de la Fonction publique algérienne et son adaptation avec les exigences de développement du pays», ajoute le communiqué. Au cours de son séjour en Algérie, M.Rhodes aura des entretiens avec les hauts responsables du ministère des Affaires étrangères et animera une conférence portant sur la thématique de la Fonction publique internationale.