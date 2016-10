10 psychiatres algériens s'installent chaque année à l'étranger

Dix psychiatres sur la centaine que forme l'université algérienne s'installent chaque année à l'étranger. Cette situation s'explique par le manque de psychiatres dans ces pays étrangers, ce qui facilite l'installation des praticiens algériens et leur accès sans difficulté à des postes de travail, comme c'est le cas en France.

Ces départs sont motivés par des causes internes dues principalement à des affectations pas toujours bien faites et une organisation de travail qui ne respecte pas l'utilité des jeunes psychiatres ni leur formation. Le nombre des psychiatres algériens établis en France est de l'ordre de 500 contre 550 praticiens libéraux versés dans cette spécialité exerçant à l'échelle nationale.