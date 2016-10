Benamor au Sial de Paris

Le numéro un de l'agroalimentaire algérien, Amor Benamor, sera présent à l'incontournable rendez-vous du Salon international de l'alimentaire (Sial) de Paris qui se tiendra du 16 au 20 octobre 2016. Le Sial, pour Amor Benamor, permet non seulement de promouvoir son savoir-faire acquis durant plus de 30 ans dans l'industrie agroalimentaire, mais également d'asseoir la notoriété de ses marques à l'échelle internationale aux côtés des plus grandes firmes. A travers le couscous et les pâtes Amor Benamor, c'est aussi les saveurs parfumées et ensoleillées de la cuisine algérienne et méditerranéenne qui seront à l'honneur. Nos chefs feront leur show à l'ouverture du Sial à sa cuisine, en présence des plus grands chefs étoilés. Le show culinaire se prolongera tout au long du salon sur notre stand, offrant à nos visiteurs le plaisir de déguster de savoureux plats de couscous et pâtes Amor Benamor.