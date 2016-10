Deux "micro-zones" industrielles et des problèmes en perspective

En l'absence des fameuses 48 zones industrielles sur le tracé de l'autoroute Est-Ouest, certaines wilayas font ce qu'elles peuvent pour donner du tonus à la croissance molle qu'elles vivent. Dans le lot, on retient l'initiative de la wilaya d'El Tarf qui entend réaliser des «micro-zones» industrielles. Jusque-là tout va bien, sauf que les autorités locales risquent de s'attirer les foudres des écologistes. Ces nouveaux espaces qui totalisent une superficie de près de 20 hectares, débordent sur pas moins de 15 hectares au niveau de la localité du lac des Oiseaux. On espère à la wilaya d'El Tarf que la concrétisation de ces projets contribuera à booster l'investissement au niveau local. Mais ça sera sans compter sur la colère des Verts algériens. Dans ces milieux, on promet une campagne féroce contre ces zones industrielles.