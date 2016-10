Le diktat des gardiens de parkings informels

Un jeune d'une trentaine d'années, s'est fait agresser jeudi dernier par un gardien de parking et ses deux complices, au lieudit l'Onama, pour 100 DA. Les faits se sont produits dans l'après-midi. Le jeune homme en compagnie de sa mère, sa soeur et sa tante se sont arrêtés devant un magasin juste le temps de s'informer des prix des téléviseurs. C'est alors que ce prétendu gardien s'approche du jeune pour lui réclamer la somme de 100 DA. Ce dernier a tenté d'expliquer qu'il s'en allait et que de toute façon la loi lui interdit d'exercer sans autorisation des autorités. C'est à ce moment-là que deux autres accompagnateurs dudit gardien s'approchent avec des couteaux et tentent de l'atteindre, exigeant la somme citée. Devant l'incapacité de faire seul face à la situation, notamment en présence de sa famille, il était contraint de céder cette somme contre sa sécurité. Cette zone très fréquentée d'ailleurs pas les citoyens manque gravement d'un plan de sécurité. Les citoyens sont obligés de payer à chaque fois, même pour un simple arrêt. Les services de la police ne peuvent ignorer la situation, mais évitent d'intervenir!