Les hôpitaux et cliniques passés au peigne fin!

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière procèdera à partir de dimanche prochain à une «vaste opération d'inspection et d'évaluation» qui concernera les établissements de santé publics et privés à travers 16 wilayas, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. «Après une première opération d'inspection qui a concerné 16 wilayas et sur instruction du ministre, 45 cadres centraux procèderont dès dimanche prochain à une vaste opération d'inspection et d'évaluation qui concernera des établissements de santé publics et privés à travers 16 autres wilayas», a précisé le communiqué. Les équipes d'inspection procéderont cette fois-ci à «l'évaluation des activités médicales et chirurgicales des différents ser-vices médicaux, en vue de s'enquérir du rendement de chaque service en termes de nombre de consultations assurées et de leur qualité, du nombre d'interventions chirurgicales effectuées et du respect du système de garde et du règlement concernant l'activité des praticiens». Outre l'organisation et la gestion, l'inspection portera sur l'accueil, l'orientation et la prise en charge des malades.