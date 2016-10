Lutte antitabac: l'Algérie représentera l'Afrique à New Delhi

L'Algérie a été désignée pour représenter le continent africain, lors de la conférence de New Delhi prévue en novembre prochain, a indiqué le représentant régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Ahmed Douma pour la lutte antitabac en Afrique. M. Douma a affirmé jeudi à la fin des travaux de la réunion régionale sur la mise en oeuvre de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac tenue à Alger les 12 et 13 octobre, que la réunion a été sanctionnée par la «déclaration d'Alger», soulignant que les 47 pays participants ont convenu d'accélérer la mise en oeuvre des lois relatives à la lutte antitabac. Les participants ont préconisé la mise en place d'«une politique financière et fiscale efficace» de lutte antitabac y compris la taxe prélevée sur le tabac pour promouvoir les programmes de santé et aider les pays africains mem-bres de l'OMS à atteindre les Objectifs du développement durable.