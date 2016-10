Un mot sur la grille salariale du gouvernement

Le salaire du Premier ministre algérien est de 61 millions de centimes. Avec une somme pareille, on peut faire beaucoup de choses en Algérie. Mais en comparant cette rémunération avec ce qui se fait dans le monde en la matière, notre Premier ministre est très loin d'être cité en exemple dans le monde. Et pour cause, son salaire est classé 2493.506 au niveau mondial. Il sera difficile d'imaginer l'être humain le mieux payé au monde. En tout cas, on a beau chercher, on n'en trouverait pas dans le monde politique. Les spécialistes du domaine se tournent généralement du côté du sport et du spectacle. Dans cette catégorie, les Algériens ne seront pas classés parmi les 10 millions premiers salaires.