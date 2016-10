Icosium ou comment avoir une culture générale algérienne

Lancé fin septembre 2016, Icosium est un jeu de société algérien élaboré par l'éditeur de contenus éducatifs iMadrassa. Se jouant seul ou à plusieurs, Icosium permet non seulement de tester ses connaissances générales sur l'Algérie, mais de les développer et les diversifier. Recourant aux jeux ludiques et pour améliorer la culture générale des lycéens, Icosium part du principe fondamental que chacun de nous, enfant ou adulte, doit connaître son Histoire, depuis l'Antiquité à nos jours et parvienne ainsi à une culture générale développée. Elaboré par une équipe d' enseignants, de journalistes, d' étudiants et de professionnels de plusieurs thématiques de culture générale, Icosium, nom romain de la ville ´´Alger´´, est un bon point de départ pour commencer à connaître l'Histoire de l'Algérie». Avec plus de 2 000 questions de culture générale, dont 70% relatives à l'Algérie, ce produit ludique offre, un peu à la manière du célèbre jeu Monopoly, des défis en histoire et géographie, sans oublier la culture, les sports, la gastronomie ou les traditions.