L'Univers compte environ 2 000 milliards de galaxies

L'Univers compte environ 2 000 milliards de galaxies, soit «dix fois plus» que ne le pensaient les scientifiques, estime une équipe internationale d'astronomes dans une étude publiée jeudi. Ces dernières années, les astronomes pensaient que l'Univers contenait entre 100 milliards et 200 milliards de galaxies. L'équipe du professeur Christopher Conselice, de l'université de Nottingham (Grande-Bretagne), a travaillé longuement à partir des données du télescope spatial Hubble développé par la Nasa avec l'Agence spatiale européenne, entre autres. Elle a ensuite construit des images en 3D et extrapolé le nombre de galaxies présentes à différentes époques de l'histoire de l'Univers. Plus les galaxies sont distantes, plus leur lumière peine à nous parvenir. Les télescopes actuels ne permettent d'étudier que 10% d'entre elles. «C'est sidérant de penser que 90% des galaxies du cosmos doivent encore être étudiées», déclare le professeur. «Qui sait ce que nous allons découvrir quand nous serons en mesure d'étudier ces galaxies grâce à la nouvelle génération de télescopes?», s'interroge-t-il.