L'espérance de vie s'arrête à 115 ans

Une étude publiée aujourd'hui dans la revue Nature montre que la durée de vie maximum des êtres humains a peut-être déjà été atteinte, ne dépassant pas 115 ans. Depuis le XIXe siècle, elle a augmenté continuellement grâce aux progrès ou à l'alimentation.

En moyenne, l'espérance de vie des Américains est de 79 ans alors qu'en 1900, elle n'était que de 47 ans. Pour le vérifier, des chercheurs du Albert Einstein College of Medicine (USA), ont épluché les statistiques de Human Mortality Database, des données de mortalité dans 40 pays. Ils se sont concentrés sur les «super-centenaires» (plus de 110 ans), de plus en plus nombreux. Même si l'âge de leur décès a augmenté à l'échelle planétaire entre les années 1970 et le début des années 1990, il semble avoir atteint un plateau autour de 1995. Les chercheurs expliquent ainsi que les «doyens de l'humanité» décèdent, depuis cette date, autour de 115 ans. Les scientifiques émettent alors l'hypothèse selon laquelle 125 ans serait la limite absolue de la durée de vie humaine et que les chances d'atteindre cet âge seraient inférieures à 1 sur 10.000.