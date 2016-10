Les salles de cinéma retournent à la culture

La gestion des salles de cinéma sera transférée à l'Office national de la culture et de l'information. Cette mesure permettrait de garantir une gestion administrative et financière des salles de cinéma à travers le pays et de valoriser ces structures culturelles. Les salles de cinéma sont passées sous l'égide du ministère de la Culture à la fin 2015, suite au constat d'abandon que subissent ces établissements de la part des communes. En effet, 95% des salles de cinéma que comptait le pays ont été fermées ou détournées de leur vocation première, soit 380 sur 400! Les autorités souhaitent réhabiliter ces structures, à travers plusieurs plans de modernisation, en les dotant de moyens modernes, dont des équipements de projection.