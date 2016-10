Une fresque du peintre italien Virginio en hommage à Annaba

Une grande fresque réalisée en hommage à la ville d'Annaba par le plasticien et dessinateur italien de BD Virginio a été présentée au 9e Festival international de la bande dessinée (Fibda), à l'Esplanade de Riadh El-Feth. Réalisée entre 2015 et 2016 sur une surface en toile de 2,50 mètres de long sur 1,80 mètre de large, l'oeuvre de Virginio intitulée «Hippo-Regius» (deuxième appellation dans la toponymie qu'a connue Annaba à travers l'histoire) a accueilli le public du chapiteau où étaient programmées les conférences du 9e Fibda. Invitant le regard à une immersion onirique dans les profondeurs historiques d'Annaba, cette fresque scrute les âges et l'âme de la ville où un jour de l'année 1935, naquit la mère de l'artiste, Anna Cacciatore.