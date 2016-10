L'Aadl en équateur?

La 3ème conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable «Habitat III» se tiendra du 17 au 20 octobre à Quito (Equateur), avec la participation du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère. M. Tebboune parlera-t-il de l'expérience algérienne du logement et notamment du projet Aadl? Lors de cette conférence, le ministre, qui a été chargé par le président Bouteflika de représenter l'Algérie, abordera en particulier la politique du logement en Algérie, notamment la lutte contre l'habitat précaire et celle des nouvelles villes, souligne la même source. L'objectif de la Conférence des Nations unies sur le logement qui se tient tous les 20 ans, est de promouvoir le développement durable des établissements humains sur le plan social et environnemental.