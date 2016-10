L'Algérie et la résolution qui courrouce Israël

L'Unesco a adopté cette semaine, une résolution proposée par l'Algérie, la Palestine, l'Egypte, le Maroc, le Liban, Oman, le Qatar et le Soudan. Le texte note explicitement que la Mosquée Al-Aqsa et «Haram al-Sharif» est le site sacré des seuls musulmans. Le même texte qui n'omet pas de condamner Israël pour sa gestion désastreuse des Lieux saints et pour ses exactions contre les Palestiniens sur l'Esplanade des Mosquées, rappelle également que Jérusalem est une ville sainte pour les trois religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. La résolution en question adoptée par 24 pays contre six (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas, Estonie, Lituanie), s'est attirée le courroux des Israéliens qui ont considéré la décision comme «révisionniste». Plus grave encore, le ministre israélien de l'Education, Naftali Bennett a été jusqu'à accuser l'Unesco d'apporter «un soutien immédiat au terrorisme islamiste».