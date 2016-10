Les Algériens du Canada fêtés aux AE

La première édition des Journées scientifiques et culturelles des membres de la communauté algérienne établie au Canada s'est ouverte hier, à Alger avec l'objectif d'établir un partenariat avec la diaspora algérienne. Organisées par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la Culture, ces journées qui s'étaleront jusqu'à mercredi prochain, s'inscrivent dans le cadre des activités marquant la commémoration de la Journée nationale de l'émigration. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassane Rabehi, a émis le «souhait» de fonder un «véritable partenariat» avec la diaspora algérienne. «Je souhaiterais que nous puissions recevoir vos commentaires et vos propositions de manière à pouvoir améliorer les actions futures et fonder un véritable partenariat que nous voulions instaurer avec notre diaspora(...)», a-t-il soutenu.