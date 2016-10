Les SG du FLN dans un documentaire

Inspiré par les tiraillements internes que connaît actuellement le FLN, un jeune Algérien résidant à Evian (Haute-Savoie, en France) a eu l'idée d'un documentaire retraçant la vie et les hauts faits d'armes des différents secrétaires généraux qui se sont succédé à la tête du vieux parti. Des documents authentiques, des récits à vous couper le souffle et surtout des témoignages inédits sont livrés dans ce documentaire, dont quelques séquences seront révélées le 1er novembre prochain. Le documentaire promet des rebondissements à même de bousculer bien des certitudes et appellera certainement à des débats passionnants sur plusieurs épisodes de la vie politique nationale.