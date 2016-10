Un Algérien 3ème à un concours international de pizza

Le pizzaiolo algérien Mourad Beghoura a été classé à la troisième place dans un concours international de la pizza organisé à Rome les 4 et 5 octobre derniers ont indiqué les organisateurs.

Mourad était en lice dans la catégorie «pizza fritta», la version napolitaine de la pizza, préparée par le pizzaiolo algérien à base de crevettes, de sauce rouge et de mozzarella, un fromage typique de la région de Naples (sud de l'Italie). La première place est revenue à une concurrente italienne, alors qu'un Français s'est classé deuxième au même concours dédié à la pizza, un des plats italiens les plus connus et les plus appréciés à travers le monde. Quelque 150 candidats d'une quinzaine de pays participaient à ce concours.