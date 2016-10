Une révolution chez "Emploi Partner"

«Emploi Partner», l'un des acteurs du recrutement en Algérie, lance sa nouvelle plateforme. Du nom de «Emploi Partner révolution», elle introduit de nouvelles fonctionnalités inédites et exclusives offrant une expérience client plus immarcescible et personnalisable. Ce qui offre aux candidats et aux recruteurs la possibilité de redéfinir les règles et les méthodes de recrutement. Une nouvelle ère dans le e- recrutement s'ouvre donc...