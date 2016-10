Facebook, un outil de communication pour l'ambassade des USA

L'ouverture des inscriptions à la loterie américaine est un moment important pour un grand nombre de personnes de par le monde. Pour l'Algérie, l'ambassade US a trouvé un moyen original pour s'adresser aux candidats à l'émigration. Elle a tout simplement choisi de faire un Live sur Facebook afin de recueillir les questions des concernés et d'y répondre en temps réel. «Si vous avez des questions sur le visa d'émigration (Diversity Visa Lottery), nous vous invitons à vous joindre à nous sur Facebook, pour un chat en direct avec le responsable des affaires consulaires le jeudi 20 octobre à 15h00», lit-on sur la communication émise par l'ambassade américaine via sa page officielle sur Facebook. Rendez-vous est pris.