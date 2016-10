L'islamiste tunisien Ghannouchi dérape

Tant qu'ils croyaient en Allah, on ne peut pas traiter les membres de l'organisation terroriste Daesh de mécréants, c'est ce qu'a considéré le chef du parti Ennahdha, Rached Ghannouchi. Pour lui, «les membres de cette organisation terroriste représentent un islam en colère qui ne respecte pas la raison». Les sunnites ne peuvent pas traiter les membres de Daesh de mécréants, mais peuvent leur dire qu'ils ont tort et qu'ils sont extrémistes, a-t-il encore expliqué, rapporte Mosaïque FM. En séparant les sunnites des autres communautés musulmanes, Ghannouchi commet une erreur capitale et ne l'honore pas, puisqu'il donne du crédit à une thèse séparatiste islamiste, à l'origine de tous les malheurs actuels de la nation islamique. Et dire que cet homme est à la tête d'un parti politique qui a gouverné tout un pays!