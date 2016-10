La hausse des prix des logements Aadl profite aux banques

Augmentation de 23% des prix des logements Aadl pour les souscripteurs de 2013. Cette nouvelle disposition, on l'imagine bien, n'a pas plu aux souscripteurs. Mais posons-nous la question de savoir si l'Etat y trouve son compte. Il est proposé donc une hausse du prix de 48,3 millions de centimes pour un F3 et de 62,1 millions de centimes pour les appartements de type F4. Cette augmentation qui sera réglée à travers une hausse des mensualités payées sur la durée de la location qui est actuellement de 25 ans, fera perdre à l'Etat au moins 85% du montant de l'augmentation décidée. En effet, dans le cadre du programme Aadl 2, l'Agence d'amélioration et du développement du logement pour couvrir le coût de réalisation du logement, souscrit en plus de l'apport personnel du bénéficiaire, à un prêt bancaire dont les intérêts (5,5%) sont bonifiés par le Trésor public, soit un prêt de 1,575 million de dinars pour un F3 et 2,025 millions de dinars pour un F4. L'intérêt généré par ce crédit bancaire sur les 25 ans de location et qui est pris en charge par le Trésor, est de l'ordre de 1,33 million de dinars pour un F3 et 1,71 million de dinars pour un F4.