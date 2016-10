La sardine à 100 DA: les explications des professionnels

Elle est l'une des bonnes trouvailles mises en place par la personne du directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d'Oran, Mohamed Bengrina. Celui-ci s'est ingénié en apportant des réponses formelles expliquant la baisse du prix de la sardine. Telle qu'elle a été expliquée par Bengrina, cette baisse est attribuable à l'abondance de ce fruit de mer. Pour lui, la recette n'a pas été cupide ces derniers jours. Elle varie entre 56 tonnes et 96 tonnes durant la première quinzaine de ce mois. Le pic a été enregistré durant la journée du 16 octobre marquée par la pêche de plus de 107 tonnes. Le directeur de la pêche, par le biais de son compte personnel, a, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation marqué le coup en indiquant que le poisson rapporté par les pêcheurs d'Oran et ceux d'Arzew a été exporté vers d'autres wilayas intérieures.