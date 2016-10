Parution: Le temps des grandes rumeurs

Notre journaliste Amar Ingrachen vient de publier un roman, Le temps des grandes rumeurs, après avoir coordonné un ouvrage collectif sur la transition démocratique en Algérie: Quelle transition démocratique pour quelle Algérie? Ce roman, publié aux éditions Frantz Fanon, est une série d'histoires enchevêtrées les unes avec les autres, qui racontent toutes l'Algérie, ses rêves, ses angoisses, ses malheurs, ses ambitions, ses erreurs, ses bassesses, etc. Ecrit d'une façon éclatée et dans un style à cheval entre le roman, théâtre et le «monologue intérieur», il rappelle à la fois la fougue katébienne et le réalisme mimounien.