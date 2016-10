Sila: le compte à rebours a commencé

Le grand rendez-vous annuel des Algériens avec le livre est confirmé pour cette année à partir du 27 octobre, jusqu'au 5 novembre prochain au Palais des expositions des Pins maritimes. Après deux décennies, la manifestation est désormais enracinée dans le paysage culturel national et jouit d'une grande attractivité auprès des publics et des professionnels du livre algériens et étrangers. L'an dernier, pour son édition anniversaire, elle a dépassé 1,5 million d'entrées avec des records journaliers (320 000 visiteurs le 1er novembre et 423 000 le 6). Le Salon avait attiré 908 exposants dont 290 Algériens. L'édition 2016 entame la troisième décennie du Sila. Ses organisateurs, sous l'égide du ministère de la Culture, se sont attelés à préparer une manifestation culturelle digne de ce nom à travers un programme riche et attrayant.