La vitamine D peut soulager l'asthme

Un traitement à la vitamine D serait efficace pour réduire les crises d'asthme selon les résultats d'une étude présentée au Congrès 2016 de l' European Respiratory Society. Cette étude confirme les conclusions des chercheurs du King's College London qui avaient révélé que la vitamine D, grâce à ses effets anti-inflammatoires et immuno-modulateurs (traitement qui stimule ou freine les réactions du système immunitaire), pouvait aider à réduire les symptômes respiratoires de l'asthme.Les chercheurs britanniques ont réalisé sept essais avec 435 enfants et analysé deux études portant sur 658 adultes de plusieurs pays différents (Canada, Inde, Japon, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis). La majorité des participants souffrait d'un asthme modéré. Un petit nombre d'entre eux vivait avec un asthme plus sévère. Pendant six à 12 mois, les chercheurs ont mené un double essai clinique avec placebo pour évaluer l'effet de la vitamine D sur les problèmes respiratoires des asthmatiques. Les résultats de l'étude ont montré qu'un ajout de vitamine D par voie orale, diminue le risque de crises sévères et réduit le taux de crises asthme nécessitant un traitement par stéroïdes.