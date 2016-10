Obama promet une mission humaine sur Mars en 2030

Le président américain Barack Obama a confirmé hier sa volonté de s'appuyer sur une étroite collaboration avec le secteur privé pour faire «le pas de géant»

vers Mars en y envoyant des hommes.

«Nous avons fixé un objectif clair pour le prochain chapitre de l'histoire de l'Amérique dans l'espace: envoyer des humains sur Mars dans la décennie 2030 et les faire revenir sur Terre en sécurité», rappelle M. Obama dans une tribune publiée sur le site de CNN L'ambition ultime est, souligne-t-il, «d'un jour» pouvoir rester sur la planète rouge «pour une longue durée». Obama annonce une collaboration avec le secteur privé pour construire de nouveaux vaisseaux qui pourront accueillir et transporter des astronautes «sur des missions de longue durée dans l'espace lointain». «Ces missions nous permettront de comprendre comment les humains peuvent vivre loin de la Terre, quelque chose dont nous aurons besoin pour le long voyage vers Mars», ajoute-t-il. La Maison-Blanche a précisé que six sociétés, parmi lesquelles Boeing et Lockheed Martin, avaient été retenues cet été pour fabriquer des prototypes pour des modules d'habitation au-delà de la banlieue proche de la Terre, où vole la station spatiale internationale.