Oran aura son "Park Mall" lors des Jeux méditerranéens

Le pôle urbain de la ville d'Oran abritera un «Park Mall», que ses concepteurs qualifient comme «l'un des plus beaux complexes commerciaux et de loisirs dans le Bassin méditerranéen». S'étendant sur une superficie de 18 hectares, ce centre commercial sera livré avant la tenue des Jeux méditerranéens en 2021. Le centre commercial et de loisirs d'Oran est projeté dans le cadre d'un investissement de la société «Prombati» qui a à son actif la réalisation du «Park Mall» de Sétif. Celui d'Oran comprendra un centre commercial, un hôtel, des restaurants, une grande salle de conférences et d'activités culturelles, des parcs aquatiques, une patinoire, et d'autres espaces de loisirs, outre les parkings et les structures annexes.