L'ambassadrice US en conférence au Sila

«Designated Survivor», est une nouvelle série américaine. Dans le 4ème épisode de cette série qui n'est qu'à sa première saison, un général de l'armée américaine est présenté comme impatient de «lancer des missiles nucléaires et de déclarer la guerre à l'Algérie». Une fiction qui a fait polémique dans le pays. L'ambassadrice US Joan Polaschik a vite réagi pour calmer les polémistes en herbe. Sur son compte Twitter, la diplomate américaine a rappelé les bonnes relations et les partenariats d'exception qui lient son pays à l'Algérie avant de s'excuser «auprès de ceux qui n'ont pas apprécié ce malentendu». Néanmoins, elle a rappelé que ce n'était qu'une fiction...