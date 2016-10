La propriété intellectuelle dans un séminaire

L'Agence nationale de l'artisanat traditionnel, organise les 4 et 5 décembre prochain à Alger, sous l'égide du ministère de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, un Séminaire international sur la propriété intellectuelle dans le domaine de l'artisanat traditionnel. Organisé en collaboration avec le laboratoire de ma-nagement de l'Ecole des hautes études commerciales -Alger et l'Institut national algérien de la propriété industrielle, ce séminaire aura pour thème «les stratégies à mettre en place pour la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de l'artisanat traditionnel». Ce séminaire veut s'appuyer sur les pratiques internationales en mettant en relief les expériences, ainsi que les difficultés rencontrées dans le développement d'un système de protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de l'artisanat (indication géographique ou marque collective) dans différents pays.