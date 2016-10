Le passeport algérien à la 89e place...

En matière de liberté de circulation, le passeport algérien se classe à la 89e place. Il est ex aequo avec ceux de la République centrafricaine, Haïti, Madagascar et le Rwanda. Le voyageur algérien peut se déplacer dans 48 pays sans visa. Les passeports marocains et tunisiens sont pour leur part classés 78e et 72e. Pas moins de 65 pays sont accessibles aux Tunisiens, et 59 pays sont ouverts aux ressortissants marocains. Dans le monde, les passeports des pays arabes et musulmans sont devenus les plus faibles. Ils permettent d'accéder sans visa à un nombre limité de pays. Le passeport le plus fort de ces pays est celui des Emirats arabes unis qui permet d'accéder à 120 pays. Le plus faible est l'afghan qui n'ouvre que 25 pays sans visa.