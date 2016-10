Un expert britannique à Alger

Le directeur exécutif de la Westminster Foundation for Democracy (WFD), l'expert britannique Anthony Smith, est depuis avant-hier en Algérie pour rencontrer des membres du gouvernement, des parlementaires, des diplomates et la société civile. Sous le patronage du président de la Chambre des Communes, l'honorable John Bercow, la Westminster Foundation for Democracy (WFD) est la principale organisation à but non lucratif de promotion des pratiques démocratiques du Royaume-Uni. Etablie en 1992, la WFD est parrainée par le Foreign & Commonwealth Office (FCO) et le Department for International Development (Dfid) du Royaume-Uni. Les objectifs de la Fondation ont été énoncés dans son acte constitutif et ses statuts par le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Sa Majesté. La WFD regroupe des expertises parlementaires, partis politiques et élections qu'elle met au service des pays avec qui elle entre en partenariat. La WFD a géré des programmes oeuvrant à soutenir les principales institutions démocratiques dans plus de 70 pays.