90% des boulangers algériens utilisent du sel non iodé

Une étude menée par le ministère du Commerce, en 2015, a révélé que 90% des boulangers utilisent du sel non iodé dans la fabrication du pain, a affirmé, jeudi à Oran, Nouri Tayeb, directeur commercial de l'Entreprise publique de production de sel, Enasel. Interrogé en marge du 1er carrefour de boulangerie, ouvert à la maison de l'artisanat de Haï Sabah, à Oran-Est, ce responsable a indiqué que la participation de l'Enasel à cette rencontre vise à sensibiliser les boulangers sur la nécessité d'utiliser du sel iodé. Le manque d'iode dans l'alimentation peut entraîner l'hypothyroïdie, une pathologie qui affecte la glande thyroïde, et qui s'exprime par des symptômes d'intensité variable tels que la fatigue, la somnolence, la frilosité, etc. Le tout jeune Club des boulangers d'Oran - créé le 20 septembre 2016-sensibilisé à ce problème, a signé, en marge du carrefour, une convention avec cette entreprise pour l'approvisionnement des boulangers adhérents en sel iodé, via notamment des achats groupés.