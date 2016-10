L'Algérie n'est pas triste

Contrairement aux visions pessimistes de certains esprits sclérosés, les Algériens ne sont ni tristes ni stressés. Preuve en est, l'Algérie occupe la 30e place des pays les plus heureux dans le monde, selon le classement 2016 de l'indice de la planète heureuse «Happy Planet Index».

Le classement de ce laboratoire d'idées britannique concerne 140 pays dans le monde. Le HPI est un indicateur économique alternatif au Produit intérieur brut (PIB) et à l'indice de développement humain (IDH). L'Algérie a obtenu en se plaçant à la 30e place 33,3 points. Les voisins de l'Algérie, le Maroc et la Tunisie arrivent respectivement à la 33e et 77e place. Des pays comme les Etats-Unis (108e), la France (44e), le Canada (85e), le Royaume-Uni (34e) ne sont pas plus heureux qu'au Bangladesh (8e), selon le HPI. Et les premiers de ce classement sont: le Costa Rica (1e), le Mexique (2e) et la Colombie (3e), tandis qu'en dernières positions arrivent le Togo(138e), le Luxembourg(139e) et le Tchad(140e).