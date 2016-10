Le chalutier qui sentait la mort

Plus de 800 personnes ont péri dans le naufrage d'un chalutier chargé de migrants en Méditerranée en avril 2015, ont révélé jeudi des responsables italiens après l'examen des restes retrouvés après le drame. «Comment a-t-il été possible de mettre jusqu'à 900 personnes là-dedans! Ils ne pouvaient pas arriver vivants», s'est indigné Vittorio Piscitelli, commissaire extraordinaire pour les personnes disparues. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2015, il n'y a eu que 28 survivants au naufrage de ce chalutier de moins de 30 mètres parti de Libye. Outre 24 victimes inhumées à Malte, la marine italienne a récupéré 219 corps dans et autour de l'épave, dont le renflouement fin juin a été financé par le gouvernement italien à hauteur de 10 millions d'euros. En voyant arriver le petit chalutier bleu en Sicile, les pompiers avaient estimé qu'il ne pouvait pas contenir plus de 250 corps. Mais ils ont rempli 458 sacs mortuaires dans la cale, la salle des machines et même le puits de la chaîne d'ancre à l'avant, soit plus de cinq par m2.