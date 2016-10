Oran dit non au Mundiavocat 2018

La ville d'Oran, sélectionnée par le Comité de la Coupe du monde de football des barreaux et sociétés d'avocats (Mundiavocat) pour l'accueil, en 2018, de la XIXe édition de cet événement sportif international, n'abritera pas cette compétition en raison d'exigences financières «inattendues», a-t-on appris jeudi du bâtonnier d'Oran, Me Lahouari Ouahrani. «Ces exigences n'ont jamais été portées à la connaissance du barreau d'Oran, seulement dans le cahier des charges adressé par le comité du Mundiavocat bien après la sélection d'Oran», a précisé Me Ouahrani. «La demande du comité du Mundiavocat porte, entre autres, sur le versement de montants financiers élevés destinés à faire face aux frais de publication (dépliants et prospectus) et à la prise en charge, pour au moins un mois plein, de tout le staff du comité, soit une trentaine de personnes.