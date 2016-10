Sidi Bel Abbès, la capitale du raï

Le raï est algérien, c'est un fait. Mais il reste à déterminer sa capitale. La bataille entre Oran et Sidi Bel Abbès a toujours passionné les puristes du genre. Pour 2016, la cause est tranchée en faveur de Sidi Bel Abbès qui organisera la 9ème édition du festival local de la chanson raï entre le 3 et le 5 novembre prochain. Lotfi Attar, l'une des icônes de cette musique et commissaire dudit festival, s'est bien battu, puisqu'il a eu gain de cause. C'est donc officiel et après deux reports, l'édition aura lieu à la Maison de la culture Kateb-Yacine et accueillera cheb Mohamed Abbassi, Kader Japoni, cheb Abès, Kadir Sghir, cheikh Naâm, cheb Yacine, cheikh Hattab, le groupe Raïna Raï, Hakim Salhi et bien d'autres.