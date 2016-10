Un concours pour la ville la plus propre parrainé par l'APN

Après le succès du concours du village le plus propre, les citoyens de la ville de Tizi Ouzou, qui ont très largement commenté ledit concours sur le Net ont pris la décision de passer à l'acte. Aussi, une opération de volontariat sera organisée aujourd'hui par la wilaya pour nettoyer la ville de Tizi Ouzou des déchets qui jonchent certains quartiers et artères. Le wali de Tizi Ouzou a décidé d'inscrire cette opération de volontariat dans la durée en l'organisant régulièrement et ce pour plus d'efficacité. Le sursaut de Tizi Ouzou pourrait annoncer dit-on, une action d'envergure que parrainerait l'APN. On parle, en effet, d'un concours national de la ville la plus propre du pays. La dotation réservée au Premier Prix devrait friser les 100 millions de dinars dit-on. L'idée serait de sensibiliser tous les APW du pays à faire comme celle de Tizi Ouzou, avec l'espoir de créer un effet d'entraînement et aboutir au final à se débarrasser de l'image de «pays sale» qui colle à l'Algérie.