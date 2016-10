15% des chéquiers postaux sont détruits mensuellement

Algérie poste imprime 40.000 chèques postaux quotidiennement pour faire face à la forte demande de sa clientèle. Mais il faut savoir que 15% de ces chèques postaux sont ensuite détruits mensuellement, pour diverses raisons, la plus importante étant le changement d'adresse d'un grand nombre de titulaires de comptes. Majoritairement, ces derniers sont des étudiants qui, une fois retournés à leur adresse familiale, oublient de signaler à la poste leur changement d'adresse. Et comme ils constituent une part appréciable des 18 millions d'abonnés, on mesure aisément l'impact négatif de ces chéquiers non retirés par leurs titulaires.

Il est vrai qu'outre cela, un retard existe dans l'émission et la délivrance des chèques postaux à cause des équipements et du papier utilisé qui ne peut être contrefait, outre l'entretien des appareils, mais les clients ont enregistré une nette amélioration depuis trois ou quatre ans déjà!